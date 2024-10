RWDM-coach Yannick Ferrera reageert met gemengde gevoelens na bekeruitschakeling tegen Westerlo

RWDM kon dinsdagavond niet stunten in de Beker van België. De Brusselaars gingen met 2-1 onderuit tegen KVC Westerlo. Yannick Ferrera had gemengde gevoelens na afloop.

Patro Eisden Maasmechelen en Zulte Waregem konden dinsdag doorstoten in de Croky Cup. Voor RWDM liep het bekerverhaal af. Het werd 2-1 op het veld van Westerlo.

KVC Westerlo opende de score in de 45e minuut met een strafschopdoelpunt van Matija Frigan. De Kemphanen verdubbelden de voorsprong in de 56e minuut via Bryan Reynolds.

De reactie van RWDM, enkele minuten later dankzij Islamdine Halifa (59e), bleek uiteindelijk tevergeefs. RWDM is uitgeschakeld in de beker en kan zich nu richten op de competitie.

RWDM-coach Yannick Ferrera, sprak na de wedstrijd met La Dernière Heure. Ondanks de bemoedigende prestatie van zijn team, was hij een beetje teleurgesteld.

"Enerzijds zijn we trots op de mooie fysieke prestatie, drie dagen na een wedstrijd tegen Deinze en drie dagen voor een andere tegen Zulte. Maar toch ook teleurgesteld..."

"Als we op sommige momenten harder waren geweest, als we dat beetje extra hadden gedaan op sommige momenten, zouden we het hebben gekund. Er was ruimte om meer te doen, om beter te doen", besluit hij.