Dit is de eerste taak van Olivier Renard: profiel binnenhalen dat tot nu toe niet gevonden werd

Olivier Renard weet al wat hij moet doen deze winter. Eerst en vooral spelers verkopen zodat hij budget heeft om twee (zelfs drie) duidelijke profielen binnen te halen deze winter. Eentje daarvan wordt een echte uitdaging.

Het was ook de bedoeling van Jesper Fredberg om een extra spits binnen te halen. Er is geen topclub ter wereld die maar twee spitsen in zijn kern zitten heeft. Eentje daarvan voldoet zelfs niet momenteel. Luis Vazquez kan immers niet overtuigen.

Beuker in de spits

Anderlecht wil een grote, sterke spits die makkelijk de goal vindt. Dat zijn nogal dure profielen en dan mag je niet te veel de platgetreden paden volgen als je een beperkt budget hebt. Renard zal de witte merel dus ergens moeten vinden op een markt die vrij goedkoop is, maar toch een vrij hoog niveau haalt.

David Hubert wil iemand waarmee hij power play kan spelen. Zoals in de slotfase tegen Club Brugge. Maar ook iemand die de taak van Kasper Dolberg kan verlichten, zodanig dat die niet telkens tegen twee of drie verdedigers moet opboksen. Het zou wel eens goed kunnen dat de onder Fredberg verplichte 4-3-3 de deur uitgaat.

Extra verdediger

Daarnaast is het duidelijk dat er ook nog een verdediger bij moet. Het was niet de bedoeling dat Jan-Carlo Simic alles ging spelen en dat Zanka geen versterking is, mag duidelijk zijn. Zelfs als Jan Vertonghen binnen afzienbare tijd terugkeert, moet er iemand bij, want ook de 37-jarige gaat niet alles meer spelen.

Het laatste target voor deze winter is natuurlijk een middenvelder. Eentje die groter en sterker is dan de lichtgewichten die er nu rondlopen, maar die ook creatief zijn steentje kan bijdragen.

Met Leander Dendoncker is er normaal gezien een verdedigende middenvelder die heel wat op zijn eentje kan oplossen, maar hij is niet de man die kansen gaat creëren voor zijn aanvallers. Een creatieve tien die stevige op zijn poten staat dus.

Dreyer verkopen?

Renard moet eerst verkopen, maar veel opties heeft hij daar niet. Anders Dreyer lijkt de meest logische keuze aangezien hij met zijn statistieken van vorig seizoen mogelijk het meest kan opbrengen en omdat hij straks waarschijnlijk geen vaste basisplaats meer zal hebben.

Maar bij paars-wit is iedereen te koop voor de juiste prijs. Al is het niet de bedoeling om pakweg Mario Stroeykens nu al van de hand te doen, als er straks een bod komt dat niet te weigeren is, gaan ze er naar luisteren. Veel werk voor Renard om op twee maanden tijd af te ronden.