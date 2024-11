Thorgan Hazard komt zelf met blessure-update en zegt wanneer hij weer op het veld hoopt te staan bij Anderlecht

Anderlecht doet het nu al lange tijd zonder Thorgan Hazard. De flankspeler kwam nu zelf met een blessure-update.

Anderlecht moet Thorgan Hazard nu al bijzonder lang missen. De winger liep een zware blessure op, de zwaarste uit zijn carrière.

Door zijn kwetsuur miste hij al 26 wedstrijden ondertussen. Dat terwijl paars-wit zijn kwaliteiten heel goed zou kunnen gebruiken. De club heeft het in de JPL wat moeilijk.

Hazard hoopt in ieder geval dit kalenderjaar nog terug te keren. "Een exacte datum voor mijn terugkeer heb ik nog niet, maar het loopt goed. Ik denk dat ik binnen enkele weken de groepstraining zal kunnen hervatten", begint hij bij RTL.

"Daar kijk ik naar uit, want het begint nu wel lang te duren. Ik hoop dit jaar nog matchen te kunnen spelen. Dat is het ideale scenario, anders is het januari 2025", besluit Hazard.

Hij speelde in totaal al 24 wedstrijden voor Anderlecht, waarin hij vier keer kon scoren en goed was voor zes assists. Momenteel is ook Jan Vertonghen nog steeds out.