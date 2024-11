Bryan Heynen schrok zich een bult: "Plots stond mijn beste vriend daar en ook mijn vrouw was erbij"

Het gaat goed met KRC Genk. Bryan Heynen voelt dat ook en is blij dat hij deel van het ongelofelijke geheel kan uitmaken.

KRC Genk staat aan de leiding in de Jupiler Pro League. Toch wil men bij de Limburgers nog niet vooruitblikken op een mogelijke strijd om de landstitel in de play-offs.

“We hebben nog maar één derde van de competitie achter de rug”, zegt Heynen aan Het Belang van Limburg. “Maar het niveau dat we nu al halen is veelbelovend, ik voel ook dat we stappen vooruit blijven zetten.”

Ook de omgang met de supporters loopt op wieltjes. “Absoluut. Onze band is beter dan ooit. Dat merk je zowel aan een volle Cegeka Arena als aan de uitverkochte uitvakken bij onze wedstrijden op verplaatsing.”

Het topmoment voor Heynen was dit seizoen ongetwijfeld de viering van zijn 300ste wedstrijd. “Alles errond was onvergetelijk. Het klopte gewoon allemaal die middag”, gaat Heynen verder.

“Ik schrok me een bult, toen ik mijn beste vriend in de catacomben zag opduiken om mee op te lopen als twaalfde man. Zelfs mijn partner Leen had niks verklapt. Dat ook zij erbij was met onze twee kindjes maakte het compleet natuurlijk.”