KVC Westerlo is na zeer lastige maand weer opgestaan: coach Timmy Simons reageert

Westerlo heeft vrijdagavond nog eens een deugddoende competitiezege kunnen boeken tegen Dender. De wedstrijd kende een logische afloop.

Westerlo mocht vrijdagavond Dender ontvangen in 't Kuipje. De thuisploeg had de betere kansen en pakte zijn momenten ook beter. Een logische overwinning volgde. Dat zag ook coach Timmy Simons.

"Wij hebben al wedstrijden gehad die 50/50 waren tegen andere teams, waar we onze momenten niet pakten. Nu hebben we die wel gepakt", begon hij.

"Wij hadden op het einde van de wedstrijd acht schoten op doel en Dender eentje. Daarom vind ik dat wij wel de verdiende winnaar zijn. Maar het gaat inderdaad over de momenten", gaat Simons verder.

De bezoekers maakten het hen wel niet gemakkelijk. "Dender was goed georganiseerd, had vrij goede controle in het begin van de wedstrijd en ook een gevaarlijk moment. Maar wij hebben het evenwicht hersteld."

In oktober speelden de Kemphanen zeer lastige competitiewedstrijden tegen Beerschot, Club Brugge en STVV. Deze week heeft duidelijk veel deugd gedaan, met de overwinning in de Croky Cup tegen RWDM en nadien de zege tegen Dender.

"Het doet veel deugd voor de jongens na dinsdag, een goede overwinning. Tegen Dender hebben we de trend mooi kunnen doorzetten", besluit Simons.