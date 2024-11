Twee maanden na zijn aankomst heeft een voormalige Rode Duivel eindelijk zijn debuut gemaakt in Tsjechië: coach is al meteen onder de indruk

Elias Cobbaut kwam geblesseerd aan bij Sparta Praag. Na enkele maanden loopt het al heel wat beter voor hem.

Vorig seizoen werd Elias Cobbaut door Parma uitgeleend aan KV Mechelen. Deze zomer werd de Belgische verdediger door de Italiaanse club verkocht aan Sparta Praag. Hiermee maakt de voormalige Anderlecht-speler kennis met een tweede buitenlandse competitie.

Maar het heeft even geduurd voordat hij kon proeven van het Tsjechische voetbal: een blessure heeft zijn debuut vertraagd. Afgelopen woensdag verdedigde hij voor het eerst de kleuren van Sparta in de beker. Hoewel de wedstrijd tegen Zbrojovce Brno geen grote test was (4-0 overwinning), deden de 90 minuten hem goed.

"Zeer agressief, krachtig, snel. Hij is linksbenig en linkspotige spelers zijn altijd interessant met de bal. Hij is een winnaar, ik denk dat hij een interessante optie kan zijn. Sinds zijn terugkeer heeft hij laten zien dat hij kwaliteit heeft. Hij zal ons veel helpen", aldus zijn teamgenoot David Pavelka aan het lokale medium Infotbal.

Champions League in zicht

Zijn trainer Lars Friis is ook onder de indruk: "Het was een goed begin van zijn kant. We hebben gezien wat voor type speler hij is. Hij is sterk in duels, heeft een goed linkerbeen en veel wilskracht. Tijdens zijn blessure heeft hij gevochten om zo snel mogelijk terug te komen. Ik heb echt genoten van wat ik vandaag heb gezien."

Afgelopen weekend kwam de voormalige Rode Duivel (een basisplaats in een officiële wedstrijd onder Roberto Martinez) in actie tijdens de competitiewedstrijd tegen Banik Ostrava (1-3 nederlaag). In de komende weken zal het team het opnemen tegen Brest, Feyenoord, Atletico Madrid, Inter Milan en Bayer Leverkusen in de Champions League.