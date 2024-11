Scheidsrechter die CL-match van Club Brugge tegen Aston Villa fluit is geen onbekende en roept goede herinneringen op bij de supporters... van Standard, minder goede bij die van de Rode Duivels

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Woensdag zal Club Brugge Aston Villa verwelkomen in de Champions League. De Duitser Tobias Stieler zal de wedstrijd fluiten.

De UEFA heeft een ervaren scheidsrechter aangesteld voor de wedstrijd van Club Brugge - Aston Villa. Op 43-jarige leeftijd heeft Tobias Stieler meer dan 40 Europese wedstrijden gefloten.

Dit heeft hem al in contact gebracht met verschillende Belgische clubs, waaronder Club Brugge twee keer. Zo floot hij de thuismatch van blauw-zwart tegen Real Madrid in 2019 (een 1-3 nederlaag, Zinédine Zidane was destijds nog coach van Madrid, Courtois zat op de bank) en tijdens een voorronde een match tegen LASK Linz.

De Rode Duivels kennen hem ook

Meneer Stieler heeft ook Genk (1-1 tegen Besiktas) en Standard tegengekomen. De Rouches hebben er betere herinneringen aan: de Duitse scheidsrechter kende de strafschop toe die Renaud Emond in staat stelde om gelijk te maken tegen Ajax iets meer dan zes jaar geleden in de Europa League (2-2 na een 0-2 achterstand).

Wat betreft de Rode Duivels is het resultaat iets gemengd: Tobias Stieler floot een oefenwedstrijd tegen Noorwegen die gewonnen werd voor het EK 2016, maar ook een 2-1 nederlaag tegen Engeland in de Nations League, evenals de nederlaag in Frankrijk afgelopen september.