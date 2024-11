Zorgt voormalige Rode Duivel voor grote verrassing in de Jupiler Pro League binnenkort? "Ik ben nog niet met pensioen"

Nacer Chadli zit al een tijdje zonder club. Op pensioen is de voormalige Rode Duivel duidelijk nog niet. Keert hij binnenkort terug naar de JPL?

Nacer Chadli zag vorige zomer zijn contract afgelopen bij KVC Westerlo. Hij verlengde niet en tekende voorlopig ook nog niet bij een andere club. Aan stoppen denkt hij voorlopig nog niet.

"Of ik met pensioen ben? Nee, nog niet", begint hij volgens Het Nieuwsblad bij La Tribune. "Twee weken geleden heb ik de training hervat bij de beloften van Standard", bevestigt hij.

"Met welke ambities? Voorlopig wil ik gewoon weer fit worden. Het is vier maanden geleden dat ik voor het laatst speelde. Ik trainde in de sportschool, maar er is niets beters dan trainen op het veld, ik wil graag weer fit worden en dan zullen we zien."

En een terugkeer bij Standard? Het is bij de jeugd van de Rouches waar het voor hem allemaal begon. "Voor nu wil ik gewoon weer fit worden. Daarna zien we wel. Ik kom uit Luik, ik heb er zes jaar gewoond. Ik heb acht jaar op de Standaard-academie gezeten. Het is iets bijzonders."

In totaal speelde hij 48 wedstrijden voor Westerlo waarin hij zes keer kon scoren en goed was voor vier assists. Hij heeft verder ook 66 caps achter zijn naam staan en hij trof 6 keer raak bij de Rode Duivels. Zijn bekendste goal was ongetwijfeld die tegen Japan op het WK.