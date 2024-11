Droppen Real Madrid en Al Hilal een bom op het transfersysteem: 'Beide topclubs onderhandelen over waanzinnige overgang van absolute superster'

Staat er een absolute toptransfer in de steigers? Real Madrid en Al Hilal SFC onderhandelen over de transfer van Vinicius Junior. En de Saoedische topclub is bereid om de geldbuidel open te trekken.

Al Hilal SFC was enkele maanden geleden al geïnteresseerd in Vinicius Junior. Real Madrid gaf echter meteen aan dat een transfer van de aanvaller simpelweg géén optie was. En daarmee was de kous af.

Al is er ondertussen al het één en ander veranderd. De Koninklijke probeerde de voorbije weken het contract van Vini - zijn huidige overeenkomst loopt tot medio 2027 - open te breken, maar de Braziliaan houdt zijn been stijf.

En dat is hét signaal voor Real Madrid om alsnog te luisteren naar wat Al Hilal te vertellen heeft. En dat is niet min. Volgens Fichajes zijn de cijfertjes nog niet veranderd. De Saoedische topclub is nog steeds bereid om héél véél geld te betalen.

Al Hilal wil vierhonderd miljoen euro ophoesten om Vinicius los te weken bij Real Madrid. Zo'n transfer zou de verhoudingen op de transfermarkt alvast helemaal door elkaar schudden. Ter vergelijking: Transfermarkt schat de marktwaarde van de 24-jarige aanvaller op zo'n tweehonderd miljoen euro.

Trekt ook Vinicius Junior naar Saoedi-Arabië?

Maar ook Vinicius kan héél véél geld verdienen. Er ligt in het Midden-Oosten een contract klaar voor vijf seizoenen met een jaarloon van... tweehonderd miljoen euro. Eén miljard euro dus... Kan zo'n aanbieding een tweede keer genegeerd worden?