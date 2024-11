Sporting CP met Zeno Debast geeft Manchester City ferm pak slaag: wel goed nieuws omtrent Kevin De Bruyne

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Kevin De Bruyne heeft (kort) zijn comeback gemaakt bij Manchester City, maar echt niet op de gehoopte manier. De Citizens gingen met 4-1 onderuit op het veld van Sporting CP.

Sensatie in Lissabon op dinsdag: de Portugese landskampioen, waar Zeno Debast in de basis stond, smeerde Manchester City een 4-1 nederlaag aan. Dat terwijl City nog 0-1 op voorsprong kwam.

Maar na een vroege goal van Phil Foden, liep het allemaal in het honderd voor de Premier League-club. Viktor Gyökeres maakte nog kort voor rust gelijk.

Maar na de rust ging het plots heel snel voor Sporting. Araujo werkte een minuut na de pauze al de 2-1 binen. Nog voor minuut 50 kon Gyökeres zijn tweede van de avond maken.

Jérémy Doku, die op de bank begon net als Kevin De Bruyne mocht tien minuten voor het einde invallen. Te laat om het verschil nog te maken, want Gyökeres maakte vanop de stip zijn hattrick. Dat terwijl Erling Haaland kort voordien een strafschop niet kon omzetten om er 3-2 van te maken.

Al was er een lichtpuntje bij City: Kevin De Bruyne kon zo'n vijf minuten voor tijd zijn comeback maken. Echt veel impact had hij natuurlijk niet meer. Voor Sporting-coach Ruben Amorim was dit het gedroomde afscheid. Hij vertrekt volgende week naar Manchester United.