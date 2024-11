Youri Mulder krijgt nieuwe job bij Schalke 04 na ontslag van Geraerts en Wilmots

Schalke 04 zit dik in de problemen. De club bengelt onderin de rangschikking van de tweede Bundesliga.

Amper twee ploegen heeft Schalke 04 in de rangschikking nog achter zich. Braunschweig dat ook 9 punten heeft en Regensburg met 7 eenheden. Het ontslag van Karel Geraerts en Marc Wilmots heeft nog niet veel opgebracht.

Ondertussen heeft de ploeg wel Youri Mulder, die in de Raad van Toezicht zit, voorlopig aangesteld als technisch directeur ad interim. Hij is ex-speler van de ploeg.

Hij begint aan zijn nieuwe job tijdens de volgende interlandbreak. “We zijn tot de conclusie gekomen dat we de vacante positie van technisch directeur op interim-basis moesten invullen. Vooruitkijkend naar de komende weken is Youri volgens ons de beste kandidaat voor deze taak”, legt Matthias Tillmann, CEO van Schalke 04, uit in een bericht op de website.

“Hij brengt voetbalexpertise en tientallen jaren ervaring in het profvoetbal met zich mee, zodat hij meteen aan de slag kan en met zijn positieve energie ook een verbeterde dynamiek in de kleedkamer zal brengen.”

Mulder is overtuigd dat het tij nog gekeerd kan worden. “Het was voor mij meteen duidelijk dat ik mee wilde doen. De situatie waarin we ons momenteel bevinden is bekend en we worden ermee geconfronteerd. Om het maar duidelijk en helder te zeggen: wij zijn ervan overtuigd dat we het tij zullen keren.”

Mulder speelde van 1993 tot 2002 bij de Duitse club. In 1997 won hij er de UEFA Cup.