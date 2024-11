Hein Vanhaezebrouck ziet dat Club Brugge nog flink mag zweten: "Dat gaat niet genoeg zijn, vrees ik"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De nieuwe 'League Phase' van de Champions League zit nu in de helft. Vier van de acht wedstrijden werden gespeeld. Voorlopig ziet het er goed uit voor Club Brugge, maar volgens Hein Vanhaezebrouck zal blauw-zwart nog flink moeten zweten om bij de eerste 24 te geraken.

Club Brugge telt na vier speeldagen in de Champions League 6 punten. 6 op 12 is zeker niet slecht, maar ook nog niet genoeg om zeker te zijn van een plaats bij de eerste 24.

En die is nodig om play-offs te spelen voor de volgende ronde. Acht punten is wat in eerste instantie nodig zou lijken om bij de eerste 24 te zijn, maar daar stelt Hein Vanhaezebrouck zich toch vragen bij.

"Dat zal niet genoeg zijn denk ik", zegt hij bij Het Nieuwsblad. "Zeker niet als je naar de stand kijkt. Teams vanaf de 25ste plaats hebben ook al vier punten. Daar is onder meer PSG bij. Die hebben het zwaarste programma van allemaal maar toch."

"Minstens negen punten moet het doel zijn", is hij duidelijk. "Met tien ben je zeker. Het beste zou zijn om op Celtic te gaan winnen, dat moet kunnen. Sporting CP won met 4-1 van Manchester City maar voor Portugese ploegen is uit en thuis altijd wel een verschil."

"Bovendien vertrekt hun trainer Amorim naar Manchester United. Juventus is altijd moeilijk. Op puntenwinst op het veld van Manchester City zal Club in de laatste match niet te veel moeten rekenen. Het kan dus best op Celtic gebeuren. En dat kan", besluit hij.