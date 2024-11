Vanaken in de geschiedenisboekjes met deze cijfers: zelfs Modric moet het hoofd buigen

Hans Vanaken is alweer eens beslissend geweest in de Champions League. Eén van de meest productieve spelers die Club Brugge ooit had, rondde nu ook de magische kaap van tien doelpunten. Maar dat niet alleen...

Met zijn beslissende penaltygoal zette Vanaken Club Brugge op weg naar de zege en schreef hij tevens geschiedenis: het was zijn tiende Champions League-doelpunt, waarmee hij zich schaart onder de meest productieve Belgische spelers in het kampioenenbal.

Als middenvelder in 42 wedstrijden tot zo’n doelpuntentotaal komen, is sowieso al indrukwekkend. Vanaken heeft met zijn prestatie een bijzonder statistiek in handen. Hij evenaart met tien doelpunten niemand minder dan Eden Hazard, die er echter bijna twintig wedstrijden langer over deed (61 wedstrijden tegenover 42).

Deze prestatie plaatst Vanaken niet alleen op gelijke voet met Hazard, maar ook boven enkele van de beste middenvelders van zijn generatie, zoals Luka Modric, Andrea Pirlo en Rafael van der Vaart, die minder Champions League-doelpunten achter hun naam hebben staan.

KDB ongenaakbaar

Vanaken’s naam prijkt hiermee in de top vijf van Belgische topschutters in het toernooi, waar Romelu Lukaku (18 doelpunten in 41 wedstrijden) de lijst aanvoert, gevolgd door Dries Mertens en Kevin De Bruyne.

Wat betreft het aantal doelpunten én assists, blijft Vanaken ook in de top vijf Belgen staan. Met twee assists erbij komt hij op een totaal van twaalf beslissende acties, waarmee hij onder de beste Belgen in de Champions League blijft. Kevin De Bruyne voert deze gecombineerde lijst aan met zestien goals en achtentwintig assists, gevolgd door Dries Mertens en Eden Hazard.