Drie vermisten na duel Ajax in Champions League: Netanyahu stuurt 'reddingsvliegtuigen'

Ajax won donderdagavond in de Champions League met 5-0 van Maccabi Tel Aviv. Na de wedstrijd werden Israëlische fans belaagd door Palestijnse betogers.

De match van Ajax verliep vlekkeloos, maar achteraf brak in Amsterdam de hel los. Israëlische supporters werden in hinderlagen van Palestijnse betogers gelokt, zo schrijft de Israëlische nieuwssite Haaretz.

Andere media melden dan weer dat er drie Israëlische fans vermist zijn na de wedstrijd. Medewerkers van het consulaat zijn in ziekenhuizen op zoek naar de drie mensen.

Volgens de Amsterdamse politie zijn er enkele incidenten geweest, maar moesten er geen ambulances voor gewonden voorzien worden. Mogelijk gingen de gewonden op eigen kracht naar het ziekenhuis.

Het is momenteel ook niet duidelijk of er aangiften van geweld werden gedaan. Er werden wel 57 personen opgepakt, maar veel details worden er momenteel niet gelost.

Volgens ooggetuigen was er zo goed als geen politiebegeleiding voorzien voor de fans van Maccabi Tel Avivi. “De vertrekkende Maccabi-stroom mengde zich met de Ajax-stroom, waarna de supporters de metro richting het centrum van Amsterdam pakten”, klinkt het bij Algemeen Dagblad.

“Ze waren weliswaar niet allemaal uitbundig gekleed in hun clubkleuren, maar wel makkelijk herkenbaar en daardoor een eenvoudig doelwit. Het was echt wachten op problemen als ze eenmaal met de metro weer terug waren in hartje Amsterdam.”

Premier Benjamin Netanyahu belde met zijn Nederlandse collega. Hij vroeg dat alle daders opgespoord en vervolgd zouden worden. Netanyahu liet ook weten dat hij een of meerdere vliegtuigen naar Schiphol zou sturen om de fans terug naar huis te brengen.