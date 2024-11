Is er een reden waarom Michel Preud'homme niet inging op vraag om technisch directeur van KBVB te worden? Hij maakt zelf de analyse van de (nieuwe) Rode Duivels

Vincent Mannaert wordt de nieuwe technisch directeur van de Belgische voetbalbond. De KBVB polste ook Michel Preud'homme, maar laatstgenoemde liet de trein bewust passeren. Al wil hij niét mee in het pessimisme dat rond onze nationale ploeg hangt.

"Ik ben met pensioen", liet Michel Preud'homme enkele weken geleden nog optekenen. "Ik ben 65 jaar, hé. Dat is de pensioengerechtigde leeftijd." (lacht)

Een terugkeer in de voetbalwereld lijkt uitgesloten. "Ik ben er al even uit en dan is het lastig om terug te keren. Bovendien is de zin er ook niet meer."

© photonews

De nieuwe generatie Rode Duivels is dus niét de reden waarom Preud'homme niet de nieuwe technisch directeur van de KBVB wil worden. "Het klopt dat we niet eenzelfde generatie hadden al enkele jaren geleden."

"Maar ik vind nog steeds dat er heel veel talent is", oppert MPH bij RTBF. "Ik zie mogelijkheden om mooie dingen te bereiken. Alle Rode Duivels spelen nog steeds in de grote competities, hé."

Volgt Michel Preud'homme het voetbal nog steeds op de voet?

"Ik volg het voetbal nog steeds", knipoogt Preud'homme. "Al moet ik toegeven dat ik niet meer alle wedstrijden zie. Al volg ik mijn oude teams natuurlijk wel nog."