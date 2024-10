Michel Preud'homme spreekt hét uit: "Ja, ik ben met pensioen", maar... zet de deur toch nog op een héél kleine kier

Hoe zou het nog zijn met Michel Preud'homme? De succestrainer van onder meer Club Brugge en Standard is sinds zijn vertrek uit Luik in 2020 niet meer actief in het voetbal. Komt er nog een vervolg? Of is het pensioen een feit?

"Het gaat alleszins heel goed met mij", lacht Michel Preud'homme de tanden bloot in MIDMIDPodcast. "Ik heb een ander type leven en kan doen wat ik wil wanneer ik wil. Het is leuk om gepensioneerd te zijn." Het woord is er meteen uit: pensioen. "Mijn officiële pensioen is er, hé. Ik ben 65 jaar geworden. (lacht) Al was ik al enkele jaren vroeger gestopt met voetbal. En na een tijdje is het lastig om terug te komen." "Bovendien is de zin er ook niet meer", gaat de voormalige Rode Duivel verder. "Ik kijk graag naar voetbal en kijk nog steeds naar heel veel wedstrijden, maar ik voel de drang niet meer om er zelf aan te beginnen." "Al weet je nooit wat er zal gebeuren in het leven", zet MPH de deur toch nog op een heel kleine deur. "Dat heb ik geleerd. Ik zeg nooit nooit, maar in mijn eigen hoofd is het duidelijk." Wil Michel Preud'homme bondscoach van België worden? Preud'homme zal dus nooit de bondscoach van de Rode Duivels worden. De Luikenaar is nochtans één van de favoriete kandidaten voor héél véél fans. "Ik had het ook heel graag eens gedaan. Meer zelfs: ik heb ook de kans gekregen." "Maar de vraag van de Belgische voetbalbond kwam nooit op het juiste moment", besluit Preud'homme. "Mijn kinderen herhalen vaak dat ze het jammer vinden dat ik nooit de Rode Duivels heb kunnen leiden. Maar het is zo gelopen."