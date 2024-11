Simon Mignolet houdt iedereen scherp na zege in de Champions League: "Zou nu heel dom zijn"

Bij Club Brugge loopt alles weer op wieltjes in alle competities. Toch is Simon Mignolet op zijn hoede om niet weer in dezelfde val te lopen.

Met 9 op 9 in de Belgische competitie, een makkelijke winst in de beker en een tweede zege in de Champions League loopt het bij Club Brugge opnieuw een stuk beter dan de voorbije weken.

Met 6 op 12 in de Champions League mag Club Brugge opnieuw dromen van de top 24, die recht heeft op kwalificatie voor de volgende ronde. Vooraf werd statistisch voorspeld dat er zo'n acht punten nodig waren voor de top 24.

"We zijn nog heel veraf", stelt Simon Mignolet. "We weten hoe moeilijk het is om drie punten te pakken in de Champions League. Maar het is wel een pluim voor dit Club Brugge om na vier wedstrijden al zes punten te hebben."

Mignolet over Club Brugge-Beerschot

De focus van Club gaat nu wel weer naar de Belgische competitie, waar Club als enige ploeg ongeslagen is in zijn laatste vijf wedstrijden. Zondag om 19u15 sluit Club de 14de speeldag af op bezoek bij hekkensluiter Beerschot.

"Dat is nu heel belangrijk, dat we niet opnieuw dom puntenverlies lijden. In die val mogen we niet trappen. Opnieuw de drie punten pakken is dan ook het doel." In de laatste confrontatie in de Belgische competitie won Club in april 2022 met 1-3 op het veld van Beerschot.