Toch een opvallende afwezige bij de Rode Duivels en daar heeft Peter Vandenbempt een zeer duidelijke mening over

De Rode Duivels zullen binnenkort hun twee resterende wedstrijden spelen van de groepsfase van de Nations League. Domenico Tedesco maakte zijn selectie vrijdag bekend.

De bondscoach kon vrijdag verrassen met zijn selectie. Zo is Romelu Lukaku er nu plots weer bij. Joaquin Seys werd voor het eerst ook opgeroepen terwijl er ook zeker één opvallende afwezige is.

Youri Tielemans is namelijk nergens te bespeuren. Bij de nationale ploeg dan toch, eerder deze week stond hij nog op het veld tegen Club Brugge in de Champions League. Zijn afwezigheid heeft alles te maken met een blessure die hij zou hebben.

"Youri Tielemans is er niet bij door een blessure. De bondscoach gaf zelf al aan: schrik niet als hij in het weekend wel degelijk speelt bij Aston Villa. Maar hij heeft een knieblessure opgelopen bij de Rode Duivels tegen Frankrijk in Lyon", vertelde Peter Vandenbempt volgens Sporza.

"Dat is stilaan een groter probleem geworden en daarom zal hij na het weekend zijn knie twee weken rust geven. Tielemans heeft aangegeven dat hij dat wil doen om daarna weer topfit te zijn", gaat hij verder.

"Dat is wel doodjammer, want het is toch stilaan de allerbeste versie van Youri Tielemans die we al een paar weken te zien krijgen bij Aston Villa en eigenlijk ook wel bij de nationale ploeg", vindt Vandenbempt.

"Het is altijd een vraagteken geweest, een onvervuld potentieel, zeker in het shirt van de Rode Duivels. Dat leek nu de goede kant uit te gaan, dus is het jammer dat hij er niet bij zal zijn voor de wedstrijd tegen Italië."