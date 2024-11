José Mourinho mikt op spectaculaire terugkeer naar de Premier League en heeft zijn nieuwe club al uitgekozen

José Mourinho zou graag terugkeren naar de Premier League en staat naar verluidt op het verlanglijstje van Newcastle United, meldt The Guardian. The Special One is in Turkije niet echt gelukkig meer.

De Portugese coach, die sinds juli 2024 trainer is van Fenerbahçe, zou hopen dat manager Eddie Howe zijn baan verliest, zodat hij zijn kans kan grijpen om de leiding over de Magpies over te nemen. Ondanks een wisselvallige start in Turkije, waarbij Fenerbahçe op de derde plaats staat in de Süper Lig en het in de Europa League slecht doet, is Mourinho volgens geruchten al klaar met zijn avontuur in Istanbul. Mourinho heeft al contact opgenomen met tussenpersonen om op de hoogte te blijven van de situatie bij Newcastle United, die momenteel onder Howe op de elfde plaats in de Premier League staan. Hoewel er momenteel geen aanwijzingen zijn dat Howe snel ontslagen zal worden, neemt de druk op hem toe, vooral gezien de ondermaats presterende resultaten van de club. Mourinho gelooft echter dat hij in staat is om Europees voetbal terug te brengen naar St. James’ Park. De Portugese coach kent de voorzitter van Newcastle United, Yasir Al-Rumayyan, goed, wat zijn kans op een mogelijke overgang zou kunnen vergroten. Journalisten Matt Hughes en Louise Taylor suggereren dat Mourinho in beeld zou kunnen komen als de club besluit om Howe te ontslaan. Mourinho’s ervaring in de Premier League, waar hij eerder werkte bij Chelsea, Manchester United en Tottenham Hotspur, maakt hem tot een aantrekkelijke kandidaat voor de club.





