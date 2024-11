KRC Genk had... Van Nistelrooy op het oog: De Condé legt uit waarom hij niet kwam

KRC Genk had de afgelopen jaren moeite met het vinden van de juiste trainer, maar dit seizoen lijkt de club de ideale keuze te hebben gemaakt met Thorsten Fink.

Fink, die overkwam van STVV, past uitstekend bij de Limburgers, zo stelde Head of Football Dimitri De Condé in de podcast Terril Talks. Fink had al indruk gemaakt bij STVV, waar hij zowel het spel van het team verbeterde als jonge talenten een kans gaf.

De Condé gaf aan dat Fink meteen een sterke indruk achterliet, wat belangrijk was voor Genk, vooral na een teleurstellend seizoen onder Wouter Vrancken. Genk had duidelijk behoefte aan een ervaren coach, omdat de club anders het risico liep opnieuw vast te lopen met een jonge, onervaren trainer. Naast Fink waren er echter nog twee andere trainers die op de shortlist stonden.

De Condé onthulde ook dat Genk gesprekken had gevoerd met Ruud van Nistelrooy. Hoewel Van Nistelrooy een grote naam is, was zijn ervaring als coach te beperkt, aangezien hij slechts één seizoen bij PSV had gecoacht. Van Nistelrooy werd uiteindelijk assistent-trainer bij Manchester United.

Daarnaast sprak Genk met Johan Van Rumst, die in het verleden al als assistent bij de club werkte. Volgens De Condé heeft Van Rumst alles in zich om een topcoach te worden, en de club zal hem waarschijnlijk blijven volgen.

Met Fink aan het roer lijkt Genk voorlopig de juiste keuze te hebben gemaakt. De Condé is tevreden met de beslissing en hoopt dat de coach het team verder kan ontwikkelen.