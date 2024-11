Patrick Goots verrast met uitspraak over Antwerpspeler: "Behoort tot de top drie in België"

Royal Antwerp FC staat op de tweede plek in de Jupiler Pro League. Nochtans is de blessurelast bijzonder groot bij de troepen van trainer Jonas De Roeck.

Patrick Goots zag dat Royal Antwerp FC de moeilijke verplaatsing naar KV Kortrijk tot een goed einde bracht (1-2). Alle lof ook voor trainer Jonas De Roeck.

“In zijn zoektocht naar oplossingen stelde hij zich alweer ontzettend flexibel op. Niemand had gedacht dat hij nog eens naar een 3-5-2 zou omschakelen, met dan ook nog eens Corbanie in de driemansdefensie”, zegt Goots aan Gazet van Antwerpen.

Door de vele blessures moet The Great Old wel heel jong gaan spelen. “Dat zijn wel zéér jonge ploeg de zege over de streep trok, zal hem extra deugd hebben gedaan. Op de vorige speeldag in Genk betaalden de youngsters nog leergeld.”

Ook doelman Senne Lammens staat voor Goots in de spotlights. “Na een ietwat aarzelende start in de play-offs van vorig seizoen – toen Antwerp in zijn geheel niet draaide – was hij nu van bij de competitiestart de nummer 1. Die autoriteit straalt hij ook uit”, vindt Goots.

En hij gaat zelfs nog een stapje verder over de keeper van Antwerp. “Lammens is zéér aanwezig in de zestien. Hij hoort wat mij betreft in de top drie van keepers in België.”