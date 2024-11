Bondscoach Tedesco heeft moeten puzzelen: maar liefst vier wissels bij Rode Duivels terwijl verrassende speler toch nog bij de groep zit

Op maandag gebeurde er veel bij de Rode Duivels. Afgelopen weekend raakten een aantal opgeroepen spelers geblesseerd bij hun club, waardoor Domenico Tedesco plots kopzorgen kreeg.

Eerst werd duidelijk dat Joaquin Seys, die voor de eerste keer in de selectie zat, forfait zou geven wegens een blessure aan het scheenbeen. Ook Jérémy Doku is er niet bij deze keer.

Verder was ook de afwezigheid van Charles De Ketelaere te verwachten, die niet bij de groep zat van Atalanta vorig weekend. Malick Fofana is de vierde speler die forfait geeft.

Opvallend dus dat Romeo Lavia er wel bij is. Of hij fit genoeg is om te spelen blijft nog af te wachten. De vier geblesseerden zijn ondertussen ook vervangen.

Juventus-speler Samuel Mbangula werd voor de eerste keer opgeroepen, net zoals Killian Sardella. Verder werden Albert Sambi Lokonga en Arthur Vermeeren bij de selectie gehaald.

𝕊𝕢𝕦𝕒𝕕 𝕝𝕚𝕤𝕥 𝕦𝕡𝕕𝕒𝕥𝕖 📝🔄



De Ketelaere, Doku, Fofana and Seys are not fit and are replaced by Mbangula, Vermeeren, Sambi Lokonga and Sardella. Speedy recovery to everyone. pic.twitter.com/OSok4lgCyw