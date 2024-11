Nieuwe blunder(s) van Standard-doelman: Ivan Leko heeft er dit over te zeggen

Vorige week ging doelman Matthieu Epolo gruwelijk in de fout tegen STVV, maar kwam hij met de schrik vrij. Een weekje later blunderde hij ook tegen KAA Gent tijdens de 5-0 nederlaag van Standard. Gaat Ivan Leko ingrijpen?

De verzamelde pers wilde wel weten of Ivan Leko tijdens deze interlandperiode zal gaan praten met doelman Epolo over diens fouten van de voorbije weken.

Spreken met iedereen

"Ik spreek met iedereen en ik doe dat vaak. En dus niet enkel met de keeper. We verliezen samen en we winnen samen, we zijn op dit moment niet stabiel genoeg als team."

"Aanvallers moeten ook meeverdedigen en verdedigers mee aanvallen. Twee maand geleden waren we de beste verdediging met zes clean sheets in acht wedstrijden, nu is het een heel ander verhaal."

Fouten maken om beter te worden

"Kwaliteit start vanuit de verdediging. Op dit moment twijfel ik aan alles en iedereen, van keeper tot spits, de staf en ik twijfel ook aan mezelf", aldus Ivan Leko in zijn reactie in de perszaal van KAA Gent.

Toch wil hij Epolo zeker niet onder de bus duwen: "Hij is een heel goede keeper in potentie. We geloven in zijn talent en daarom is hij de nummer één is geworden. Je moet fouten maken als doelman, we moeten allemaal bijleren om beter te worden."