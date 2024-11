Nieuwe Rode Duivel vertelt het opmerkelijke verhaal achter zijn last-minute selectie: "Ik moest heel snel handelen"

Een eerste selectie voor het nationale team vergeet je niet. Samuel Mbangula heeft de zijne onder bijzondere omstandigheden gehad.

Net zoals in oktober had Samuel Mbangula zijn interlandpauze moeten doorbrengen met de U21. Maar de lichte blessure van Malick Fofana dwong Domenico Tedesco om de vleugelspeler van Juventus bij de grote jongens te halen.

"Ondanks dat ik niet op de oorspronkelijke lijst stond, is het nog steeds een plezier voor mij om hier te zijn. Het is een manier om te laten zien wat ik kan. Waarom zou ik in de toekomst niet kunnen blijven?", vertelde de nieuwkomer in een interview met RTL.

Een race tegen de klok om zich bij de groep te voegen

Alles gebeurde heel snel op maandag: "Ik kreeg 's ochtends rond 11 uur het bericht. Op dat moment was ik in Frankrijk, ik was bij mijn vriendin om de hond bij haar familie af te zetten. Ik moest nog terug naar België. Maar omdat we eigenlijk om 20 uur in Tubize zouden moeten zijn, had ik de tijd", zei Mbangula.

"Toen ik het nieuws kreeg, vertelden ze me dat ik er om 14.30 uur moest zijn. Ik had geen tijd om echt van het moment te genieten, want ik moest heel snel handelen, ik moest meteen vertrekken. Mijn makelaar was in Parijs, hij heeft me opgepikt en naar Tubize gebracht", lachte Mbangula.

Terwijl de Nations League steeds meer als een last wordt ervaren door ervaren spelers, biedt het daarentegen onvergetelijke verhalen voor nieuwkomers die worden opgeroepen.