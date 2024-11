Analisten sabelen Rode Duivels helemaal neer: "Er klopt niets van, een aanfluiting" en "Niet proberen, dat is kwalijk"

De Rode Duivels zijn er donderdagavond niet in geslaagd om wat harten te veroveren. Analisten zijn bikkelhard over de eerste helft die de Duivels op de mat legden tegen Italië.

Het was geen verrassing dat Jan Mulder bij de rust op VTM zwaar uithaalde, na de slechte eerste helft van de Rode Duivels. "Dit is een aanfluiting", aldus de Nederlander. "Het is alsof ze in de kleedkamers besloten hebben: thuis voor een vol stadion trekken we ons terug en wachten we af. Dat kan er bij mij niet in. Dat trage tempo van achteruit, dat geraak je daarna niet meer kwijt."

Na een moeilijke aanvangsfase nog voor de kentering zorgen, is allebehalve gemakkelijk, beseft Mulder. "Het is heel moeilijk om een versnelling hoger te schakelen. De Italianen vormen een goede professionele ploeg. Dat is ook geen wereldtop, maar bij België klopt er niets van. Je moet geen ingewikkelde tactiek bedenken, je moet gewoon een beetje enthousiaster beginnen."

Degryse mist enthousiasme bij de Belgen

Marc Degryse benadrukt dat het publiek ook enthousiasme beloofd werd. Hij vond de 0-1 niet enkel een individuele fout van De Cuyper maar een collectief falen. "We hebben een beetje geholpen, maar we hebben vooral zelf echt niet geprobeerd. De belofte om te proberen winnen en het volk achter de ploeg te krijgen, daar heb ik niets van gezien."

Degryse stoorde zich eraan dat de Duivels niet meer druk gingen zetten. "Het was gewoon afwachten. En natuurlijk kunnen de Italianen voetballen. Ale je druk zet en ze je uit verband spelen, dan moet je dat aanvaarden. Totaal niet proberen in een thuiswedstrijd: dat is kwalijk. Tegen Frankrijk zetten we wel druk, maar daar was nu niets van te zien."

Rode Duivels doen het beter na rust

Dit was uiteraard slechts een analyse over de eerste helft. In de tweede helft vertoonden de Belgen wel tekenen van beterschap.