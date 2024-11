Opvallend: Tottenham-speler zeven wedstrijden geschorst na belediging tegenover eigen ploegmaat

Opvallend incident in Engeland. Daar heeft Rodrigo Bentancur een schorsing van maar liefst zeven wedstrijden gekregen voor beledigingen tegenover zijn ploeggenoot Heung-min Son.

In juni dook er een fragment op uit het Uruguayaanse tv-programma 'Por La Camiseta' van Bentancur. De presentator vroeg om het shirt van een Tottenham-speler.

De speler antwoordde daarop: "Het truitje van ‘Sonny’? Het zou ook Sonny’s neef kunnen zijn, want ze lijken toch allemaal op elkaar." Het fragment kwam al snel op het internet terecht.

De speler bood via Instagram, en uiteraard ook privé, zijn excuses aan bij Son. De Zuid-Koreaan aanvaardde die al snel. "Hij heeft me een lang bericht gestuurd", verklaarde hij volgens HLN.

"Ik voelde dat het uit zijn hart kwam. Toen we weer samen kwamen voor de voorbereiding, voelde hij zich echt schuldig en moest hij bijna wenen. We zijn allemaal mensen en we maken allemaal fouten. Ik hou van Rodrigo. I love him, I love him. Ik heb helemaal geen probleem met hem."

Maar alsnog heeft de FA besloten om Bentancur een zware straf te geven. Hij werd zeven wedstrijden geschorst. Tottenham zal de middenvelder dus een tijdje moeten missen...