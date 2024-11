RECONSTRUCTIE: Olivier Renard legt uit hoe een toevallige ontmoeting op restaurant is uitgemond in een topjob bij Anderlecht

RSC Anderlecht pakte alles en iedereen in snelheid met de aanstelling van Olivier Renard als sportief directeur. Maar hoe is de samenwerking tot stand gekomen? "Alles is begonnen op restaurant", klinkt het bij de voormalige doelman.

"Kort na mijn terugkeer uit Canada ben ik Wouter Vandenhaute tegengekomen in een restaurant in Limburg", vertelt Olivier Renard in Het Laatste Nieuws. "Voor de duidelijkheid: het was een toevallige ontmoeting, hé."

Dat toeval mondde als snel uit in een concreet gesprek. "Uiteraard hebben we even gebabbeld bij de eerste ontmoeting. Vandenhaute heeft me vervolgens uitgenodigd om de wedstrijd tussen RSC Anderlecht en Standard bij te wonen."

© photonews

"Op dat moment waren er nog geen bijbedoelingen", gaat Renard onverstoorbaar verder. "Ik ben een absoluut voetbalfanaticus en probeer zoveel mogelijk wedstrijden bij te wonen. In die periode ging ik regelmatig naar Standard, KRC Genk en KV Mechelen kijken."

Het was uiteindelijk Renard die terug contact zocht met Vandenhaute. "Al was ook dat zonder bijbedoelingen. Ik stuurde een berichtje om hem te feliciteren met zijn keuze voor David Hubert als T1. Van buitenaf beoordeeld vond ik dat de beste keuze."

Al was er een ander plan...

Inmiddels is Renard sportief directeur bij de Belgische recordkampioen. Voor de volledigheid: Vandenhaute had het plan om de voormalige doelman zich dit seizoen te laten inwerken in samenwerking met Jesper Fredberg. Maar dat zag laatstgenoemde dan weer niét zitten.