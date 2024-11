Weeral D-day voor Deinze: stadsbestuur heeft opmerkelijke (of naïeve?) reactie op de torenhoge problemen van de club

De toekomst van KMSK Deinze blijft onzeker. De club worstelt met achterstallige schulden en spelerslonen. Eerder deze week verzekerde de club dat alles tegen vrijdag opgelost zou zijn, maar sindsdien is het stil gebleven.

Intussen kreeg Deinze van de licentiecommissie al een puntenaftrek wegens wanbetalingen. De situatie lijkt verder te escaleren: de spelers weigeren te trainen en een oefenwedstrijd tegen Cercle Brugge werd afgelast. Vrijdag is een overleg gepland tussen het stadsbestuur en vertegenwoordigers van de club.

Het stadsbestuur van Deinze houdt ondanks de onrust vast aan vertrouwen in een goede afloop. “Zolang het tegendeel niet bewezen is, blijf ik geloven dat alles goedkomt", verklaarde schepen van Sport Sofie D’hondt in GvA.

Ook burgemeester Jan Vermeulen hoopt op meer duidelijkheid na het overleg van vrijdag. Hoewel de stad geen eigenaar meer is van het stadion en zich niet mengt in de werking van de club, blijft de jeugdwerking wel een prioriteit. Deze is beschermd tegen een mogelijk faillissement, dankzij een eerdere beslissing om de jeugdaccommodatie in handen van de stad te houden.

De burgemeester benadrukt dat een eventueel faillissement verregaande gevolgen zou hebben voor de stad en haar inwoners. "Sport brengt niet alleen amusement, maar ook emotie en engagement van burgers met zich mee", aldus D’hondt.

Toch weigert ze voorbarige conclusies te trekken. Burgemeester Vermeulen sluit zich daarbij aan en ziet rationele redenen waarom de nieuwe eigenaars de club niet zomaar zouden laten vallen, gezien de investeringen en de overname van de schulden.