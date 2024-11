Genoeg geld op de rekening, maar listig plan: Dit is de reden waarom Deinze spelers niet betaalt

De overname van SK Deinze werd met veel tromgeroffel aangekondigd. Ondertussen lijkt de situatie op ontploffen te staan, maar daar lijkt een plan achter te zitten.

Vrijdag zouden de spelers van SK Deinze hun achterstallige lonen krijgen. Normaal moest de club enkele dagen ervoor alles al in orde hebben, waardoor er bij de Licentiecommissie een puntenaftrek kwam.

Tegen die beslissing ging de club in beroep, met de belofte dat alles tegen het weekend in orde zou zijn. Maar dat was duidelijk niet het geval. De spelers kwamen dan ook met een open brief naar buiten om te zeggen dat de maat vol is.

Nochtans heeft de nieuwe eigenaar van de club genoeg centen ter beschikking om alle lonen en achterstallen te betalen. Er lijkt immers een bijzonder listig plan op tafel te liggen, zo klinkt het.

Spelers stuurden al drie aangetekende brieven naar de club voor hun loon. Als ze het dan niet krijgen, dan kunnen ze hun contract laten ontbinden. Volgens Het Nieuwsblad wordt er gefluisterd dat dit het plan is van de nieuwe eigenaren.

Op die manier zouden ze de salarislast van de club stevig kunnen beperken de komende weken en zijn ze af van heel wat lopende contracten. Zien wat er volgende week dus gebeurt. Normaal wordt er maandag getraind en is Francs Borains vrijdag de tegenstander.