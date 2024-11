Er is al stront aan de knikker: Deinze nog maar net overgenomen of puntenaftrek lijkt al onafwendbaar na actie spelers

De spelers van Challenger Pro League-club Deinze zijn in staking gegaan. De nieuwe investeerders van de club hebben hun beloftes nog steeds niet nagekomen, en de lonen van de spelers blijven onbetaald.

De staking volgt op de onvrede binnen het team, dat naar eigen zeggen al maanden wacht op financiële stabiliteit. Omdat het nu al de derde keer is dat beloofde betalingen zijn uitgesteld, is de maat voor de spelers vol.

Vorig maand stond Deinze nog op de rand van faillissement. De financiële problemen bij de club stapelden zich op, en het leek erop dat de tweedeklasser zonder hulp zou verdwijnen. De redding leek echter nabij toen zes dagen geleden de Luxemburgse investeringsgroep AAD Investment Group aankondigde dat ze de club had overgenomen en de nodige schulden zou vereffenen. Deze aankondiging gaf de club en haar aanhang hoop op een stabiele toekomst.

Die toekomst blijft echter onzeker. AAD Investment Group heeft de salarissen tot nu toe nog niet betaald, wat een grote teleurstelling is voor de spelersgroep. De laatste deadline voor de betalingen was vandaag, precies de dag waarop ook het licentiedossier van Deinze moest worden ingediend.

Zonder bewijs van betaling dreigt de licentiecommissie met een straf van drie punten aftrek. Dit zou een grote tegenslag betekenen voor de club, die al moeite heeft om zich sportief staande te houden.

De spanning binnen Deinze loopt intussen op. De spelers voelen zich in de steek gelaten door de nieuwe eigenaars en eisen duidelijkheid en betaling. De staking is hun manier om hun ongenoegen te uiten en druk te zetten op AAD Investment Group. Of deze actie effect zal hebben, moet nog blijken.