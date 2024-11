Houdt bondscoach Tedesco zich aan het oorspronkelijke plan? Onder druk zou hij andere beslissing rond Lukaku kunnen nemen

Start Romelu Lukaku tegen Israël in de basis? Dat was oorspronkelijk niet het plan van Domenico Tedesco, maar de druk is na Italië enorm groot geworden. Binnen de KBVB wordt er zelfs rekening gehouden met een scenario waarin er wordt verloren in Budapest.

Het is nog niet zeker of Romelu Lukaku zondag in de basis staat tegen Israël. Hoewel de Rode Duivels slechts met drie doelpunten verschil mogen verliezen om degradatie naar het B-niveau van de Nations League te vermijden, was er vooraf een afspraak dat Lukaku enkel tegen Italië zou starten.

Bondscoach Domenico Tedesco heeft aangegeven dat er wijzigingen zullen zijn in het elftal. In de vorige wedstrijd kregen enkele debutanten, zoals Matte Smets, hun kans. Er was bovendien een stilzwijgende afspraak dat Lukaku niet per se aan de aftrap hoeft te verschijnen in Boedapest, zeker als de wedstrijd niets meer zou betekenen.

Maar de recente nederlaag tegen Italië zorgt voor extra druk, en een nieuwe "oplawaai" is wel het laatste wat de Rode Duivels kunnen gebruiken.

Derde worden in een groep met toplanden als Frankrijk en Italië is geen schande, maar de verontrustende signalen stapelen zich op. Mocht België verliezen met drie doelpunten verschil, dan volgt rechtstreekse degradatie. Zelfs als dat scenario wordt vermeden, kan een mogelijke degradatie in de barrages in maart de nationale voetbaltrots nog verder aantasten.

Tedesco moet nu beslissen of hij zijn sterspeler opstelt of vasthoudt aan zijn eerdere plan om jongere spelers te laten opdraven. Eén ding is duidelijk: een nederlaag tegen Israël zou het vertrouwen in de ploeg en de bondscoach opnieuw flink doen wankelen.