Ex-ploegmaat van doelman heeft geen goed nieuws voor Tedesco in vete met Courtois

Meer dan tien jaar is hij al weg bij KRC Genk. Toch zullen heel wat supporters van de Limburgers Elyaniv Barda nog kennen.

Barda speelde van 2007 tot 2013 voor KRC Genk. Hij tekende voor 67 doelpunten en deelde ook nog eens 49 assists uit. Zijn glimlach van toen heeft hij nog altijd.

In 2013 keerde hij terug naar Israël om er voor Hapoel in zijn geboortestad te spelen. Hij deed dat vijf jaar nog, voor hij technisch directeur en coach werd. In juni liet hij het voetbalwereldje voor wat het was.

Iets wat Barda de voorbije maanden niet ontgaan is: de vete tussen doelman Thibaut Courtois en bondscoach Domenico Tedesco. “Ik begrijp het allemaal niet, maar wie ben ik, hé?”, haalt hij de schouders op bij Het nieuwsblad.

Het is ook voor hem bizar hoe het zover kon komen tussen de twee. Al is Barda wel van één ding over Thibaut Courtois ongelofelijk zeker. Iets wat al die jaren geleden al duidelijk was.

“Thibaut is een van de beste keepers ter wereld en hij houdt van zijn land, dat weet ik zeker. Ik kan niet oordelen over de huidige Belgische bondscoach, want ik ken hem niet, maar ik weet wel dat het heel moeilijk is om ruzie te krijgen met Thibaut.”