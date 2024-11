Zes wedstrijden, geen enkel doelpunt, maar toch Rode Duivel: Tedesco komt met wel zeer opvallende uitleg voor opvallende selectie

Romelu Lukaku is geblesseerd en dus heeft Domenico Tedesco een nieuwe aanvaller opgeroepen bij de Rode Duivels: Norman Bassette. De spits van Coventry City heeft echter nog geen doelpunt gescoord dit seizoen.

Een op zijn minst opvallende selectie voor de ex-speler van KV Mechelen. Hij werd afgelopen seizoen nog een van de revelaties bij Malinwa, maar heeft het dit seizoen toch nog heel wat moeilijker bij Coventry City.

En hoewel hij daar zijn plekje vindt, kunnen we niet zeggen dat hij er indruk maakt, met slechts 2 basisplaatsen, in totaal 6 wedstrijden en nog steeds geen doelpunt gescoord in het Championship. Bij de U21 is Norman Bassette geen basisspeler, hij wordt voorgegaan door Lucas Stassin, Romeo Vermant en Kazeem Olaigbe in de hiërarchie.

Maar waarom heeft Domenico Tedesco dan de voormalige speler van KVM opgeroepen om Romelu Lukaku te vervangen? Wel, juist... omdat hij geen basisspeler is bij de U21. Tedesco had al heel wat belangrijke spelers weggepikt bij de beloften deze week.

Door Sardella, Mbangula, Smets en Vermeeren op te roepen, heeft hij U21-bondscoach Gill Swerts van verschillende sleutelspelers beroofd. Zou de nederlaag (0-2) tegen Tsjechië vermeden kunnen zijn zonder deze afwezigheden? Moeilijk te zeggen. Maar Tedesco heeft de kritiek duidelijk meegekregen.

"Ik heb Bassette gekozen om de groep van de beloften niet nog meer te verzwakken", verklaarde de Duits-Italiaanse coach tijdens de persconferentie deze zaterdag. Laten we deze uitspraken eens bekijken: hoe moet Norman Bassette het feit opvatten dat hij wordt opgeroepen voor het A-elftal... omdat zijn afwezigheid de U21 niet verzwakt?