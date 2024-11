Had hij moeten worden opgeroepen? Frank Raes ziet dat Domenico Tedesco JPL-speler helemaal vergeten is

De Rode Duivels verloren afgelopen week twee keer, op zondagavond zelfs met 1-0 van Israël. Hoewel ze met veel geblesseerden zaten, vind Frank Raes dat Tedesco vreemde keuzes maakte.

Het was echt niet goed tegen Italië en Israël, maar bondscoach Domenico Tedesco zat ook met heel wat lastige problemen. Zo kreeg hij met opvallend veel geblesseerde spelers te maken.

Maar volgens Frank Raes had hij in deze moeilijke situatie wel betere keuzes kunnen maken. "Ondanks de vele afwezigen blijf ik sommige keuzes van Tedesco overigens bijzonder vreemd vinden", begint hij bij Gazet van Antwerpen.

Zo riep hij bijvoorbeeld Norman Bassette nog op, die eerst mee was met de Jonge Duivels. Hij is bankzitter bij Coventry City in de Engelse Championship. "Hij gaat overal in het buitenland op zoek naar jonge spelers. Zelfs tot in de tweede klasse van Engeland."

"Maar hij vergeet dat er in België met Hans Vanaken een ervaren middenvelder rondloopt die elke twee weken op hoog niveau in de Champions League speelt", denkt Raes.

"Als je dat middenveld met Mangala, Engels en Vermeeren tegen Israël hebt zien spelen, dan vraag je je toch echt af waarom een speler als Vanaken niet eens wordt opgeroepen."