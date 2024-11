Vandenbempt heeft dwingende vraag voor Mannaert: "Vraag het eens aan de spelers"

Vincent Mannaert gaat officieel op 1 december aan de slag bij de voetbalbond. Gezien de huidige malaise zou het wel eens kunnen dat hij al vroeger aan de slag gaat.

Sacha Tavolieri liet op zijn sociale media weten dat Vincent Mannaert morgen een evaluatiegesprek heeft met bondscoach Domenico Tedesco.

Dat is vreemd, want Mannaert gaat normaal pas op 1 december aan de slag als technisch directeur van de voetbalbond. Al lijkt het na de nederlaag tegen Israël zeker geen overbodige luxe.

Peter Vandenbempt vindt echter dat Mannaert ook met de spelers aan tafel moet. Het is loyaal dat zij de Duitser verdedigen, maar het kan niet dat zij zich geen vragen stellen bij de bondscoach.

“Er moet nu een evaluatie gemaakt worden. Vincent Mannaert moet ook eens polsen bij de spelers hoe de vork nu écht aan de steel zit en niet zomaar de officiële verklaringen aannemen - waar het nooit de schuld van de coach is”, klinkt het bij Sporza.

“Hoe je het op dit moment ook draait of keert, wanneer je vindt dat het met deze bondscoach niet meer zal lukken omdat de perceptie niet meer goed zit en er te veel negativiteit is, moet je nú handelen en niet de twee barragewedstrijden in maart afwachten - want dan staat de WK-kwalificatieperiode in juni wel heel dicht voor de deur.”

Het zal de nodige fondsen kosten, maar voor Vandenbempt is het geen geheim dat in deze situatie de coach de prijs van de rekening betaalt.