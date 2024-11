Wees maar zeker dat hij gelijk krijgt: Philippe Albert komt met statement na alle blessures bij Rode Duivels

De Rode Duivels verloren met 1-0 van Israël. Dat moest Domenico Tedesco doen met bladzijden vol afwezigen in zijn grote toverboek.

Wie dacht dat het niet meer erger kon en dat de Rode Duivels met een positieve noot de campagne in de Nations League zouden afsluiten was er zondagavond aan voor de moeite.

De kelk moest helemaal tot de bodem geleegd worden, met een nederlaag tegen Israël als absoluut dieptepunt van 2024 voor de Rode Duivels.

Wat Philippe Albert vooral opviel was dat veel spelers eigenlijk een maatje te klein zijn om bij de Rode Duivels te spelen. De selectiepolitiek ligt al een hele tijd onder vuur.

Albert is geschrokken van hoeveel spelers onder het mom van een blessure hun kat sturen naar de nationale ploeg. En hoeveel er zelfs tijdens de interlandperiode nog afhaken.

“Of het nu in België is of in het buitenland, de clubs zijn te belangrijk geworden. De nationale ploeg moet weer een prioriteit worden”, vertelt hij aan La Capitale.

“Ik ben benieuwd hoeveel spelers die deze bijeenkomst hebben gemist of hebben moeten verlaten, volgend weekend normaal zullen spelen voor hun clubs. Het maakt me verdrietig om er zelfs maar aan te denken.” En wees maar zeker dat hij gelijk krijgt...