Amper werk voor Olivier Renard! Clubicoon Anderlecht heeft opmerkelijke mening: "Met deze kern doen ze mee voor de titel"

Olivier Deschacht, clubicoon en analist, verwacht veel van de terugkeer van Jan Vertonghen en Thorgan Hazard bij Anderlecht. "Je hoeft geen goede analist te zijn om te stellen dat hun terugkeer een gevoelige verbetering gaat zijn", stelt hij.

De twee worden binnenkort terugverwacht. “Vertonghen brengt rust en ervaring achterin, wat perfect is in combinatie met al dat jonge geweld. Hazard voegt op zijn beurt extra ervaring toe die van goudwaarde kan zijn voor David Hubert", zegt hij in Het Nieuwsblad.

Volgens Deschacht is het eenvoudig om Vertonghen weer te integreren. “Hij neemt zijn plek centraal achterin aan de linkerkant weer in. Zanka maakte daar toch te veel foutjes. Zo kan Leander Dendoncker, zodra hij fit is, ook terugkeren naar zijn beste positie op het middenveld. Elke linie van Anderlecht wordt dan sterker", analyseert hij.

Wat Hazard betreft, ziet Deschacht verschillende mogelijkheden. “Ik zie hem het liefst van links naar binnen komen en tussen de linies lopen. Zijn terugkeer zal spelers als Stroeykens en Verschaeren extra motiveren. Zo voorkom je gemakzucht binnen de selectie", merkt hij op. Deschacht raadt aan om Hazard rustig te brengen en niet te forceren.

“Dat Vertonghen en Hazard aan een ploeg worden toegevoegd die al goed draait, is een groot voordeel", vervolgt Deschacht. Hij benadrukt dat het makkelijker is voor spelers om terug te keren in een goed functionerend elftal. “Ze zullen sneller hun niveau terugvinden en het team verder versterken.”

De club hoeft volgens Deschacht in de wintermercato niet veel te doen. “Met Vertonghen en Hazard erbij zijn ze eigenlijk al wintertransfers. Elke positie is dubbel bezet, alleen Vazquez overtuigde mij nog niet volledig. Een extra spits kan een optie zijn, maar ik denk dat Anderlecht met deze kern genoeg strijdkracht heeft om mee te doen voor de titel", besluit hij.