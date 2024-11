De echte - niet-sportieve - reden voor de probleemsituatie van Divock Origi eindelijk onthuld? "Hij kan Italië niet verlaten"

Divock Origi keerde afgelopen zomer terug naar Milaan na een volledig mislukte uitleenbeurt aan Nottingham Forest. Hij heeft Italië niet verlaten tijdens de transferperiode, en men vraagt zich af waarom.

Divock Origi (29 jaar) verspilt momenteel wat de piek van zijn voetbalcarrière zou moeten zijn. De voormalige aanvaller van Liverpool tekende in 2022 bij AC Milan na afloop van zijn contract, en velen dachten destijds dat de Lombardische club een koopje had gedaan.

Dit koopje bleek echter een mislukking te zijn: na een rampzalig eerste seizoen werd Origi vorig seizoen uitgeleend aan Nottingham Forest en speelde hij 20 wedstrijden in de Premier League zonder ook maar één keer te scoren.

Terug in Milaan afgelopen zomer bevond de Rode Duivel zich in een impasse. Geen enkele club leek bereid om een poging te wagen, terwijl Zlatan Ibrahimovic, die adviseur van de Rossoneri was geworden, al in juli verklaarde dat Origi "geen deel uitmaakte van de plannen van de club".

Maar de Daily Mail lijkt, in een artikel gewijd aan de situatie van Origi, de echte reden te onthullen waarom de Belg afgelopen zomer in Milaan bleef. Vanwege de belastingwetten van de Italiaanse staat met betrekking tot buitenlandse werknemers, moet Divock Origi minstens 6 maanden per jaar op Italiaans grondgebied blijven.

Behalve als hij bereid is om een aanzienlijke fiscale regularisatie te betalen, moest de Milanese aanvaller dus in Italië blijven, waar geen enkele club leek geïnteresseerd te zijn in zijn diensten. Bovendien betaalt AC Milan Divock Origi ook nog eens bijna 4 miljoen euro per jaar.

Naar verwachting heeft Origi deze winter voldoende tijd doorgebracht op Italiaans grondgebied om - eindelijk - Milan zonder problemen te kunnen verlaten. Het is afwachten of zijn marktwaarde hoog zal blijven; we weten dat de MLS - die zich voorbereidt op het seizoen 2025 - en de Saudi Pro League opties waren, en dit naar alle waarschijnlijkheid opnieuw zullen zijn.