Een heuse puzzel: play-offs en kwartfinales van de Nations League kunnen serieuze impact hebben op loting Rode Duivels voor het WK

Nations League, kwalificaties voor het Wereldkampioenschap, play-offs: de kalender opgesteld door de UEFA is echt een puzzel. We hebben geprobeerd het voor u te ontcijferen, en het kan hoofdpijn veroorzaken.

Er is genoeg over geschreven: het jaar 2024 was zwart voor de Rode Duivels, die zes keer werden verslagen in de laatste tien wedstrijden, met slechts twee overwinningen. België eindigde op een trieste derde plaats in zijn Nations League groep en zal door de play-offs moeten.

De focus zal daarna liggen op de kwalificaties voor het WK 2026. Ter herinnering, 48 teams zullen zich kwalificeren voor deze editie, waaronder 16 Europese. Dit omvat de twaalf winnaars van hun kwalificatiegroep, evenals de vier winnaars van de play-offs met de tweede plaatsen van elke groep en de vier gepromoveerde groepswinnaars van de Nations League.

Onduidelijk, zeg je?

Deze Nations League play-offs, evenals de kwartfinales, zullen gespeeld worden op 20 en 23 maart, ruim na de loting voor de WK-kwalificaties, die gepland staat voor 13 december. De 54 Europese teams die meedoen aan de UEFA-kwalificaties zullen als volgt verdeeld worden: zes groepen van vijf teams, zes groepen van vier teams.

Dit betekent dat data samenvallen: de kwartfinales en play-offs vallen samen met de eerste twee kwalificatierondes voor het WK. Dus, hoe wil de UEFA dit probleem oplossen?

Het is niet zo eenvoudig. De acht teams die zich kwalificeren voor de Nations League kwartfinales zullen na de loting nog niet weten in welke kwalificatiegroep voor het WK ze zullen zitten. Dit komt omdat de halve finalisten absoluut in een groep van vier teams moeten zitten, aangezien ze de internationale pauze in juni zullen reserveren voor de Final 4 van de Nations League.

Verkorte Nations League kwartfinales?

Deze landen, in de kwalificatiegroepen voor het WK, zullen geplaatst worden als "winnaar van de eerste kwartfinale, verliezer van de eerste kwartfinale, winnaar van de tweede kwartfinale", etc. De betrokken landen zullen dus twee groepsmogelijkheden hebben. Ze zullen, zeker, in groep "X" terechtkomen bij winst, en in groep "Y" bij verlies. Dit roept een probleem op bij sommigen.

De Nations League trekt niet veel aandacht, dus het zou redelijk makkelijk kunnen zijn om bijna opzettelijk de kwartfinales te verliezen als men denkt dat de toegewezen loting voor de verliezer gunstiger is. Dit reglement heeft dus betrekking op Frankrijk, Duitsland, Spanje, Portugal, Italië, Nederland en de laatste twee teams die zich dinsdagavond zullen kwalificeren.

En voor de Rode Duivels?

Voor België heeft dit ook gevolgen. Met hun play-offs hebben de Rode Duivels iets meer kans om in een groep van vier teams terecht te komen. Dit zou betekenen dat de internationale pauze in maart gereserveerd wordt voor de Nations League play-offs, en juni voor twee oefenwedstrijden, voordat de kwalificaties in september beginnen.

Als de Rode Duivels in een groep van vier belanden, zullen ze waarschijnlijk gekoppeld worden aan meerdere teams omcirkeld in oranje hieronder. België zal dan geen van de kleine teams in pot 5 ontmoeten. In een groep van vijf zouden de tegenstanders de teams zijn die 'wit' gelaten zijn.

Echter, tien van de twaalf teams uit pot 1 zullen nog steeds betrokken zijn bij de Nations League in maart. Sommige landen moeten dat dus combineren, terwijl Engeland en Zwitserland, wiens Nations League-traject is voltooid, hoogstwaarschijnlijk in een groep van vijf zullen belanden. Een ware puzzel.