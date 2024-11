Roberto Martinez verliest zijn geloofwaardigheid ook in Portugal: "Hij zakt weg in zijn leugens, alsof hij ons voor dommeriken houdt"

Onder leiding van Roberto Martinez probeert de Seleção "te spelen als een groot team", maar de inconsistentie van de bondscoach wordt duidelijk bekritiseerd.

Na het gelijkspel tegen Kroatië die een veel te vroege uitschakeling op het WK 2022 betekende, trad Roberto Martinez af als bondscoach van de Rode Duivels. De Spaanse trainer nam in januari 2023 de leiding in Portugal, terwijl Domenico Tedesco hem in België verving.

Aan het einde van zijn tijd werd de voormalige coach van Everton en Wigan hier sterk bekritiseerd om verschillende redenen. Gebrek aan rotatie in de selectie, gemiste generatiewisseling, gemiste kansen op grote toernooien, niet altijd duidelijke rechtvaardigingen, privileges voor de ervaren spelers... Martinez had langzaam zijn krediet verspeeld ondanks zijn interessante resultaten op het veld en het WK was de laatste klap.

In Portugal blijft Martinez hetzelfde

Eind 2024 hebben we daarom de situatie in Portugal eens bekeken. Met een van de beste selecties ter wereld op individueel niveau, behaalden de Portugezen negen overwinningen en vier gelijke spelen in zestien wedstrijden, met ook drie nederlagen. Geen geweldige balans. "Het is niet erg, hij zingt het volkslied," merkt Alexandre Carvalho ironisch op, een fervent volger van het Portugese voetbal en oprichter van het medium "Golaco_Tv", op X. Want daar wordt de stijl van Martinez al snel niet meer gewaardeerd.

Het is niet erg!!! Hij zingt het volkslied!!!! https://t.co/9epaB3TPPx — Alexandre Carvalho (@AlexDS78) 19 november 2024

We wilden meer te weten komen en spraken met deze scoutingliefhebber. "De meeste Portugese supporters zijn al erg ontevreden over Roberto Martinez. Mensen zijn zijn onlogische keuzes, politieke houding en de constante voorkeur voor status boven het team zat. Hij handelt zonder consistentie in zijn beslissingen, en zijn rechtvaardigingen slaan nergens op. Bovendien blijft hij volharden in leugens alsof hij ons voor de gek houdt," zegt hij.

"Het lijkt allemaal erg bekend," denken we aan onze kant. Net als in België lijkt Roberto Martinez er niet in te slagen de generatiewisseling succesvol door te voeren. "Ronaldo, Ruben Neves, Cancelo, Semedo, Otavio hebben niets meer te zoeken in de selectie, maar ze zijn er nog steeds. Hij geeft de voorkeur aan CV's boven de prestaties van een speler, er is geen echte concurrentie", benadrukt hij.

Ondertussen eiste het Portugese volk speeltijd voor Samu Costa (RCD Mallorca) en drie grote talenten uit de lokale competitie, namelijk Trincão, Pedro Gonçalves en vooral Geovany Quenda. Tijdens de hele Nations League-campagne speelden deze spelers in totaal 47 minuten, waarvan 32 alleen voor Trincão en geen enkele voor Quenda, een 17-jarige rechtsbuiten die wordt gezien als het grootste huidige talent van het land, die de jongste internationale Portugees in de geschiedenis had kunnen worden door in te vallen.

Loopt Roberto Martinez nu weer zijn tweede uitdaging als bondscoach mis?

"Op sportief vlak is het een beetje beter dan onder Fernando Santos, vooral qua spel. Hoewel we vaak verveeld raken tijdens de meeste wedstrijden, zien we dat we proberen een echte speelstijl te ontwikkelen, en voor het eerst proberen te spelen als een topteam, met balbezit en hoge pressing," vervolgt Alexandre Carvalho.

Net als bij de Rode Duivels, rolt Roberto Martinez met zijn Portugal gemakkelijk over tegenstanders heen in de kwalificaties. Maar wanneer de weg omhoog gaat, komen de problemen terug... "We slagen erin om de kwalificatiewedstrijden voor het EK of de Nations League vrij gemakkelijk te winnen, terwijl we onder Fernando Santos worstelden tegen elk team. Maar goed, uiteindelijk komen we van een vrij matig EK. Winnen tegen teams als Luxemburg is leuk, maar het levert niet veel op," zei hij.

Ook Portugal ontdekt nu op zijn beurt, en op dezelfde manier als bij ons, de "Martinez-stijl". Het Portugese nationale team zal zeker tot de topoutsiders behoren voor de eindoverwinning in 2026, maar de Spanjaard mag de kans niet missen om geschiedenis te schrijven, net zoals in België.