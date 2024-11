Domper voor Vincent Kompany en Bayern München tijdens interlandbreak

Vincent Kompany zal het een tijdje zonder middenvelder Joao Palhinha moeten doen. Hij raakte geblesseerd bij de Portugese nationale ploeg.

Bayern München, koploper in de Bundesliga, maakt zich op voor een aantal belangrijke wedstrijden in de komende weken. De club staat op 26 november tegenover PSG in de Champions League en neemt het op 30 november op tegen Borussia Dortmund in de Bundesliga.

Daarna nemen ze het in de Duitse beker op tegen Bayer Leverkusen. Een druk schema, waarvoor Bayern niet zal kunnen rekenen op Joao Palhinha.

De Portugese middenvelder raakte geblesseerd bij zijn nationale ploeg. Hij zal “enkele weken” out zijn, aldus Bayern in een verklaring.

"De medische afdeling van FC Bayern heeft bevestigd dat João Palhinha een gescheurde spiervezel in zijn rechter adductor heeft opgelopen tijdens een training met de nationale ploeg van Portugal. De middenvelder zal daarom de komende weken aan de kant staan."

Zo zal Vincent Kompany het een tijdje zonder zijn middenvelder moeten doen. Dit seizoen kwam hij al acht keer in actie bij Der Rekordmeister.