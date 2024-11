Aflevering 134 van de soap? Nieuwe, verrassende wending bij KMSK Deinze én cliffhanger

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Nieuwe, verrassende wending in de soap rond KMSK Deinze. De Oost-Vlamingen geven dan toch geen forfait voor de wedstrijd tegen Francs Borains. Al kan de match ook meteen de laatste zijn, zo klinkt het.

Het loopt allemaal in het honderd bij KMSK Deinze. De wedstrijd van zaterdag tegen Francs Borains zou eerst zelfs niet doorgaan. Volgens Het Nieuwsblad klonk het donderdag nog dat er forfait zou moeten gegeven worden.

Nieuwe wending

Deinze zou volgens hen niet eens genoeg geld hebben om een wedstrijd te organiseren. Leveranciers, stewards en andere medewerkers hebben de laatste maanden ook geen cent meer gezien.

Behoudens een ongezien mirakel zou de wedstrijd dus niet doorgaan, maar dat 'mirakel' werd uiteindelijk wel gevonden. DAZN liet op vrijdag weten dat de match tegen Francs Borains wel nog zal worden gespeeld.

Dinsdag failliet?

Of dat met een A-ploeg, een beloftenploeg of een mix van beiden zal zijn? Dat is nog niet helemaal duidelijk. En het zou ook zomaar een afscheidswedstrijd kunnen worden, waarin de fans hun fanions nog een laatste keer aan het werk zien.

Volgens Het Laatste Nieuws is het wel degelijk niet uitgesloten dat het de laatste wedstrijd zal zijn voor Deinze. Celine Mawet, CEO van Deinze, bevestigde aan de krant dat als dinsdag het geld niet op de rekening staat, Deinze failliet is.