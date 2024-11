Peter Vandenbempt twijfelt niet over nieuwe bondscoach en gaat tegen de stroom in: "De lat moet hoog gelegd worden"

Dat er een nieuwe bondscoach moet komen, is ook volgens Peter Vandenbempt een evidentie. Na de Nations League vindt de analist dat er niet meer getwijfeld hoeft te worden. Hij gaat echter ook tegen de stroom in: de nieuwe leider van de Rode Duivels hoeft volgens hem geen Belg te zijn.

Het waren de andere analisten die vinden dat het sowieso een Belg zou moeten zijn. "Veel valabele argumenten voor die restrictie heb ik nog niet gelezen", schrijft Vandenbempt in zijn column in Het Nieuwsblad. "Griekenland (Rehhagel), Zuid-Korea (Hiddink) of Ierland ( Jack Charlton, an Englishman for god's sake! ) schreven hun mooiste pagina's aan de hand van een buitenlander."

Al is het niet makkelijk in het communautaire België. "En willen de Walen dan een Waal? Of de vrouwen een vrouw? Het mág een Belg zijn, maar zelf wil ik vooral liefst een goeie trainer. Het valt dus te hopen dat Vincent Mannaert wat breder screent."

Vandenbempt vindt ook dat de KBVB ondanks de rode cijfers moet investeren in de coach. "De lat moet hoog gelegd worden. Ondanks de rode cijfers kan er voor de sportieve restauratie maar beter voldoende geld vrijgemaakt worden."

"In tijden van crisis moet er vooral niet bespaard, maar geïnvesteerd worden in de corebusiness: de sportieve werking van de Rode Duivels."

En vooral: het moet een persoonlijkheid zijn die de zaken duidelijk stelt met de vedetten. "Dan dringt zich een goed gesprek op met de heilige drievuldigheid Courtois-De Bruyne-Lukaku om met hen duidelijke afspraken te maken over hun engagement voor de nationale ploeg tot en met de wereldbeker van 2026. Voltijds, niet op interim-basis. Wie dat niet ziet zitten, is klaar voor het afscheid. De nationale ploeg is lang genoeg niet ernstig meer genomen."