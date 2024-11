Vogel voor de kat? Analisten laten zich stevig uit over Beerschot, statistieken laten iets bijzonder zien

Beerschot staat er nog steeds niet goed voor in de Jupiler Pro League. Ondanks een iets betere reeks staan ze nog steeds moederziel alleen laatste. Ze pakten nog maar zeven punten en dat zijn er zeven minder dan de eerste rechtstreekse concurrent. Een vogel voor de kat?

Beerschot heeft de voorbije weken wel wat punten gepakt en vlak voor het interlandreces was er ook een knap 2-2 gelijkspel tegen Club Brugge. Op die manier wisten ze een dubbele achterstand goed te maken tegen de landskampioen.

Vijf punten tegen 'grote' clubs

Het is opvallend. Van de zeven punten die Beerschot dit seizoen al pakte, zijn er toch heel wat tegen topclubs bij. Er werd al gelijkgespeeld tegen KAA Gent én gewonnen van RSC Anderlecht. Tegen Genk speelden ze ook een goede match, maar werd met 3-4 verloren.

De andere puntjes werden gesprokkeld tegen Westerlo en OH Leuven (op speeldag 1). Toch wel opvallend. Heeft het te maken met onderschatting bij de topclubs, of de sterkte van de eigen ploeg? “Het was ook de verdienste van Beerschot”, opende Filip Joos bij Extra Time.

Geen vogel voor de kat?

Peter Vandenbempt pikte meteen in: “Het was een grote misrekening van Club Brugge, maar Beerschot heeft al een paar wedstrijden grote wilskracht, samenhorigheid en blijven gaan laten zien. Dat deden ze nu ook weer, als je dan een gaatje laat …”

KV Mechelen is op zondagnamiddag gewaarschuwd. Tegen De Kakkers gaan De Mannekes hun heenronde besluiten. Een vogel voor de kat zijn ze zeker nog niet, maar in de terugronde zal ook moeten gewonnen worden tegen rechtstreekse concurrenten.