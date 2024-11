Johan Boskamp spreekt klare taal over kersverse Rode Duivel: "Werden alleen maar rozen in zijn reet gestopt"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De Rode Duivels hebben nog heel wat talent rondlopen dat tijd nodig heeft om te groeien. Matte Smets wordt bijvoorbeeld gezien als een toekomstige steunpilaar in de verdediging, al verliep zijn debuut niet zoals gehoopt.

De Rode Duivels hebben er alweer een interlandperiode opzitten om snel te vergeten. Na met 0-1 te verliezen van Italië volgde er nog een 1-0 nederlaag tegen Israël. Echt niet waar gehoopt op werd.

Voor sommige spelers was het wel memorabel. Er waren enkelen die hun debuut mochten maken, waaronder de jonge Matte Smets.

Hij mocht tegen Israël invallen, meteen na rust. Hij loste Zeno Debast af die met een blessure leek te kampen. Tegen het einde van de wedstrijd ging Smets nog zwaar in de fout door de bal zomaar in de voeten van de tegenstander te geven, die nadien nog het einde doelpunt van de partij scoorde.

Johan Boskamp is en blijft fan. "En toch blijf ik een ontzettend grote fan van Smetje. Hij is en blijft een fantastische verdediger. Tegen Israël maakte hij een verkeerde keuze. Dat kan gebeuren als jonge speler. Hij kan er alleen maar van leren", begint hij bij Het Belang van Limburg.

"Misschien is het wel goed dat hij dit nu ook eens meemaakt, want voordien werden er alleen maar rozen in zijn reet gestopt. Wie het allerhoogste ambieert, moet ook tegenslagen kunnen overwinnen", besluit hij.