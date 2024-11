Defour of Geraerts? OH Leuven maakt shortlist op met nog drie mogelijke nieuwe coaches

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

OH Leuven moet op zoek naar een nieuwe coach nadat Oscar Garcia plots ontslagen werd. Voorlopig neemt Hans Somers even over. Er zijn ondertussen nog enkele kandidaten over bij Leuven.

OH Leuven speelde op zondagnamiddag 1-1 gelijk tegen Union SG, maar Hans Somers gaf nogmaals duidelijk aan dat hij hoopt snel te mogen terugkeren naar zijn job bij de Academy. Geen job als vaste T1 voor hem dus. Nog drie kandidaten Maar wie dan wel? "Ik ben benieuwd wie hun volgende coach wordt. Karel Geraerts is vrij, natuurlijk", opperde Franky Van der Elst in Het Nieuwsblad al meteen een mogelijke opvolger. Maar zover zal het niet komen, want er wordt niet gedacht aan Karel Geraerts. En ook Steven Defour - die ook al genoemd werd - zal het niet worden volgens de krant. Buitenlandse namen De technisch directeur Gyorgy Csepregi van OH Leuven hoopt in de loop van de week de nieuwe coach te kunnen voorstellen. Het zou gaan over een buitenlandse naam. Momenteel liggen er drie namen op tafel. “We hebben een ‘man manager’ nodig. Iemand die met de spelers praat, die de spelers beter maakt. We missen een leider naast het veld, die de laatste 15-20 procent bij de moeilijke momenten kan toevoegen.”