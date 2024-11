Nu al over en out? In crisis verkerend Man City volgend weekend naar Liverpool: dit heeft Guardiola erover te zeggen

Het is een heel ongewone situatie die Pep Guardiola momenteel meemaakt naar Man City. Het is geen fijn vooruitzicht dat City volgend weekend naar Anfield Road moet.

Het ergste voor Manchester City is de huidige vorm, zonder aan eventuele volgende affiches te denken. Vijf nederlagen op rij: dat hoort niet voor een ploeg die de laatste jaren de Premier League domineert. Man City zit in de hoek waar de klappen vallen en dus kijkt iedereen naar manager Pep Guardiola om een oplossing te bedenken.

Het is logisch dat die er na de 0-4 tegen Tottenham ook maar aangeslagen bij zat. Het is niet enkel de vraag of City een vijfde landstitel op rij kan pakken, het is de vraag of de ploeg al heel vroeg een kruis zal moeten maken over zijn titelambities. De kloof met Liverpool is momenteel vijf punten, maar de Reds spelen deze namiddag nog bij Southampton.

Liverpool blijft winnen en City verliezen

De ploeg van Arne Slot zou dan al acht punten kunnen uitlopen. Wint Liverpool volgend weekend ook de onderlinge confrontatie met City, dan kan dat een kloof van elf punten opleveren. "Ja, dat zou te veel zijn", zei Guardiola op zijn persbabbel na de afstraffing tegen de Spurs. "Als Liverpool maar blijft winnen, zou dat kloppen."

Pep has his say on the gap to Liverpool if Manchester City lose against Arne Slot's side next week 👀 pic.twitter.com/Yla0RFYb04 — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) November 24, 2024

Of de titel dan reeds helemaal verloren is voor Manchester City, wil Guardiola nog niet met zoveel woorden gezegd hebben. "Ik weet niet of de titelstrijd dan al beslecht zou zijn", wikt en weegt hij zijn woorden. "Dan begin je al na te denken over het winnen of verliezen van de volgende wedstrijd... Je denkt altijd dat je de volgende wedstrijd kunt winnen."

Nu eerst Champions League voor City

Het zou geen kwaad kunnen als City dinsdag in de Champions League tegen Feyenoord wat vertrouwen kan tanken, vooraleer de trip naar Anfield Road te maken.