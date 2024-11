Rode Duivel is pijnlijk eerlijk over wat er misloopt bij de nationale ploeg: "We lopen er rond, blij om er al bij te horen"

Thomas Meunier was afwezig bij de laatste twee bijeenkomsten van de Rode Duivels. Maar hij is van plan om in de toekomst zijn rol als leider binnen de groep voort te zetten.

Voor de Rode Duivels, en nog meer voor Tedesco, vertegenwoordigt het rommelige EK een echte keerpunt. Sindsdien is de sfeer binnen en rond de groep niet meer hetzelfde. Geïnterviewd door Le Soir, is Thomas Meunier heel eerlijk over wat hij van binnenuit heeft waargenomen tijdens deze gemiste afspraak.

"Er was niet die hartstocht, die gekte die we in het verleden hadde. Waar we aan een wedstrijd begonnen in de kleedkamer en zeiden: 'Jongens, we winnen minstens met 3-0'. Er was geen honger. We zijn er om er te zijn, blij om er te zijn, maar er is niet die extra stap die je moet zetten om te zeggen: 'Ik ben blij hier te zijn en ik wil hier blijven'", zegt hij.

"Dat is het grote verschil. Ik weet dat niet alle spelers dezelfde kwaliteiten hebben, maar je moet de spelers laten begrijpen dat het nationale team iets heiligs is. En zelfs als een wedstrijd niet altijd van zeer goede kwaliteit is, is er op zijn minst wat verlangen, inzet, agressiviteit nodig", vervolgt hij.

Is Tedesco nog de juiste man voor de job?

Het is moeilijk voor hem om één verantwoordelijke aan te wijzen: "Iedereen blijft een beetje op zijn honger zitten. Ik wil Domenico Tedesco niet de schuld geven, want wat mij betreft was hij de juiste man op het moment dat hij werd aangesteld. Maar als ik kijk naar het aantal geblesseerde spelers bij deze laatste selectie, is er niets dat in zijn voordeel pleit."

De bondscoach heeft verzachtende omstandigheden, ook al rechtvaardigt dat niet alles: "Hij heeft niet veel geluk. Maar ondanks alle afwezigen, is Israël op papier een tegenstander tegen wie we nooit mogen verliezen. Op een gegeven moment zijn er ook spelers op het veld die hun verantwoordelijkheid moeten nemen. Het ontbrak aan creativiteit, intensiteit en verlangen."