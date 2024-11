David Hubert heeft verrassende reactie in huis na uitspraken van Wouter Vrancken

Anderlecht-trainer David Hubert was na de 6-0 overwinning tegen KAA Gent tevreden met het resultaat, maar erkende dat de wedstrijd pas echt loskwam na de openingstreffer. Hubert verraste door grotendeels akkoord te gaan met de eerdere kritiek van Wouter Vrancken op de arbitrage.

"Het begin van de wedstrijd verliep zoals ik vreesde", begon Hubert. "We vroegen om meteen met intensiteit te starten, maar dat deden we niet goed in de eerste twintig minuten. De eerste goal deblokkeerde de situatie een beetje, waarna we meer in onze match kwamen. Vanaf dat moment speelden we sneller en hielden we het baltempo hoog. Dat was essentieel om Gent onder druk te houden."

Over de rode kaart van Torunarigha had Hubert een duidelijke mening. "Ik heb de beelden nog niet teruggezien, maar als hij inderdaad de bal speelt, dan ben ik het met Vrancken eens dat de tweede gele kaart onterecht is."

"Het was een licht contact, hij bracht niemand in een scoringspositie in gevaar en rood was veel te zwaar. Je kunt de fout fluiten, maar meer dan dat was het niet. Die fase zorgde er wel voor dat het 3-0 werd en dat Gent helemaal wegviel."

Hubert benadrukte ook de progressie die zijn team de laatste weken maakt. "Sinds de nederlaag tegen Club Brugge zijn we veel gedisciplineerder. We houden ons beter aan het plan en voeren de tactiek uit zoals gevraagd. We willen dominant voetbal brengen, maar daarbij moet je ook georganiseerd blijven in transitiemomenten. Daar hebben we stappen gezet."

Tot slot sprak de trainer lovend over Kasper Dolberg, die opnieuw uitblonk met twee doelpunten. "Dolberg laat zien dat hij veel meer kwaliteiten heeft dan enkel afwerken in de zestien. Hij is steeds meer betrokken in het spel en wordt rond de zestien steeds dodelijker. Ook Mario past zich goed aan en vindt nu makkelijker de connectie met Kasper. Een spits die vol vertrouwen speelt en makkelijk scoort, is een zegen voor elk team."