Een van de belangrijkste wedstrijden van het seizoen voor Bayern München: Vincent Kompany spreekt serieuze ambities uit

Bayern München speelt dinsdag tegen PSG in de Champions League. Een cruciale wedstrijd voor de Beierse ploeg op het kampioenenbal.

Leider in de Bundesliga, maar toch heeft Bayern München het moeilijk in Europa. De Beierse club heeft slechts 6 punten in 4 wedstrijden en staat op de 17e plaats.

Bayern speelt dinsdag in de Champions League tegen PSG, dat momenteel op de 25e plaats staat in de competitie. Een cruciale match voor beide teams, waarbij Bayern absoluut wil winnen.

Vincent Kompany, de coach van Bayern München, sprak maandag tijdens een persconferentie. Hij koos ervoor om subtiel druk te zetten op zijn tegenstander.

"We spelen tegen een van de grootste teams in Europa", begon Vincent Kompany, voor wie deze wedstrijd "een absolute prioriteit" is. Kompany aarzelde vervolgens niet om de kwaliteiten van zijn aanstaande tegenstander te prijzen. "Ze hebben veel individuele kwaliteiten en een zeer goede trainer."

De Belg hoopt de Europese winter goed door te komen. "Er zijn nog veel teams in de race, teams die we nog niet hebben ontmoet", vervolgde hij. "Maar onze ambitie is de top 1."